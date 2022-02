Concert de l’Ensemble intercontemporain Salle de l’institut, 8 avril 2022, Orléans.

Vendredi 8 avril 2022 à 19h, l’**Ensemble intercontemporain** vient pour la première fois donner un récital à la Salle de l’Institut ! L’ensemble, parmi les plus renommés au monde pour le répertoire contemporain, nous emmène dans une véritable promenade musicale autour de Claude Debussy : la musique de « Monsieur Croche » rencontrera celle de Messiaen, Takemitsu, Mantovani, Murail et Boulez, fondateur de l’ensemble, avec l’emblématique Dérive 1. **«Promenade sonore autour de Claude Debussy»** Claude Debussy, _Danseuses de Delphes – extrait des Préludes pour piano (Livre I, 1)_ Olivier Messiaen, _La Colombe (extrait de Préludes, pour piano)_ Claude Debussy, _Syrinx, pour flûte_ Toru Takemitsu, _Rain Tree Sketch II, pour piano_ Olivier Messiaen, _Quatuor pour la fin du Temps : IV. « Intermède », pour violon, clarinette et violoncelle_ Olivier Messiaen, _Quatuor pour la fin du Temps : VII. « Fouillis d’arcs-en-ciel, pour l’Ange qui annonce la fin du Temps », pour violoncelle et piano_ Claude Debussy, _Cloches à travers les feuilles – extrait des Images pour piano (2e série)_ Tristan Murail, _Une lettre de Vincent, pour flûte et violoncelle_ Claude Debussy, _Et la lune descend sur le temple qui fut – extrait des Images pour piano (2e série)_ Bruno MANTOVANI, _Bug, pour clarinette_ Claude DEBUSSY, _Poissons d’or – extrait des Images pour piano (2e série)_ Pierre BOULEZ, _Dérive 1, pour six instruments_ _Découvrir l’Ensemble intercontemporain :_ [_[https://www.youtube.com/watch?v=5GqF0lQ06fs](https://www.youtube.com/watch?v=5GqF0lQ06fs)_](https://www.youtube.com/watch?v=5GqF0lQ06fs) _L’accueil du public se fera selon les règles sanitaires en vigueur._

Plein tarif : 20€ Tarif réduit : 10€

