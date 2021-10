Senlis Senlis Oise, Senlis Concert de l’ensemble instrumental du Collegium de Senlis Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Concert de l’ensemble instrumental du Collegium de Senlis Senlis, 11 décembre 2021, Senlis. Concert de l’ensemble instrumental du Collegium de Senlis Senlis

2021-12-11 16:30:00 – 2021-12-11 17:30:00

Senlis Oise Senlis 0 0 Concert de l’ensemble instrumental du Collegium de Senlis, pour l’exposition “Dans l’univers du jouet et du jeu ancien”, dans le cadre de SENLIS EN FÊTE. Concert de l’ensemble instrumental du Collegium de Senlis, pour l’exposition “Dans l’univers du jouet et du jeu ancien”, dans le cadre de SENLIS EN FÊTE. collegiumdesenlis60@gmail.com http://www.collegium-senlis.fr/ Concert de l’ensemble instrumental du Collegium de Senlis, pour l’exposition “Dans l’univers du jouet et du jeu ancien”, dans le cadre de SENLIS EN FÊTE. Gumersindo Álvarez Reza

Senlis

dernière mise à jour : 2021-10-23 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Senlis Adresse Ville Senlis lieuville Senlis