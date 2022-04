Concert de l’ensemble Improvisation à Vire Normandie Vire Normandie Vire Normandie Catégories d’évènement: Calvados

2022-07-28

L'ensemble Improvisation donne un concert unique à l'église Notre Dame, Eric Blin, accordéoniste classique et Nathalie Blin, violoncelliste interpréteront Bach, Caccini, Dvorak, Vivaldi, Massenet, Beethoven… 1h15 de concert.
Rue de l'Ancienne Boucherie Eglise Notre Dame Vire Normandie

