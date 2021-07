Saulges Saulges Mayenne, Saulges CONCERT DE L’ENSEMBLE IL BALLO Saulges Saulges Catégories d’évènement: Mayenne

Saulges

CONCERT DE L’ENSEMBLE IL BALLO Saulges, 21 août 2021, Saulges. CONCERT DE L’ENSEMBLE IL BALLO 2021-08-21 – 2021-08-21

Saulges Mayenne Saulges EUR Interprétation d’Il Divino Cipriano de Rore Sur réservation Musique de la Renaissance – la Musique des mots. musiqueancienne.mayenne@gmail.com +33 6 61 88 27 26 Interprétation d’Il Divino Cipriano de Rore Sur réservation dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Saulges Autres Lieu Saulges Adresse Ville Saulges lieuville 47.98279#-0.40669