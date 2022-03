Concert de l’ensemble Hélios dans l’exposition Pionnières Musée du Luxembourg Paris Catégorie d’évènement: Paris

Musée du Luxembourg, le samedi 14 mai à 19:30

Pionnières, les compositrices des Années folles l’étaient aussi ! Pour la Nuit européenne des musées, l’ensemble Hélios interprète des oeuvres de Mel Bonis, Germaine Tailleferre, Marguerite Béclard d’Harcourt, Charlotte Sohy ainsi qu’une création originale de la jeune compositrice Lisa Heute autour de la figure de Marie Laurencin. Dans les salles, de jeunes médiateurs de l’Université Paris-Dauphine vous proposent leur éclairage sur les oeuvres et vous font aprtager leurs coups de coeur.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Dernière entrée 23h30

