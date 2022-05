Concert de l’ensemble hautbois, basson et cors du Conservatoire de Troyes Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d’histoire naturelle) Troyes Catégories d’évènement: Aube

le samedi 14 mai

L’ensemble hautbois, basson et cors du Conservatoire de Troyes vous propose des morceaux issus du répertoire de musique baroque, « Canon de Pachelbel » et « Suite Abdelazer » (Henry Purcell). Sous la direction d’Hélène Burle, professeur au Conservatoire à rayonnement départemenal Marcel Landowski de Troyes.

Entrée libre

L’ensemble hautbois, basson et cors du Conservatoire à rayonnement départemental Marcel Landowski de Troyes vous propose des morceaux issus du répertoire de musique baroque. Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d’histoire naturelle) Abbaye Saint-Loup (entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien de Troyes, 10 420 Troyes Troyes Aube

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:00:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:00:00;2022-05-14T22:30:00 2022-05-14T23:00:00;2022-05-14T23:30:00 2022-05-14T23:59:00

