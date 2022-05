Concert de l’ensemble Graindelavoix – Le Festival de Saintes Cathédrale Saint-Pierre Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Cathédrale Saint-Pierre, le vendredi 22 juillet à 20:00

Un retour musical sur les derniers jours de la vie du Christ marqué par les couleurs novatrices du compositeur. « Tenebrae » Gesualdo Graindelavoix Direction Björn Schmelzer

De 15 à 45 € selon placements

L’ensemble Graindelavoix explore la polyphonie de la fin de la Renaissance avec le célèbre Tenebrae Responsoria de Carlo Gesualdo. Cathédrale Saint-Pierre 2 place Saint-Pierre saintes 17100 Saintes Charente-Maritime

