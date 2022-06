Concert de l’ensemble Dulcis Melodia

2022-11-13 – 2022-11-13 EUR Concert donné par l’ensemble de musique ancienne « Dulcis Melodia » à 17h à l’Espace Culturel du Temple.

Entrée libre – plateau Créé au printemps 2007, l’ensemble Dulcis Melodia regroupe des musiciens professionnels issus du bassin rhénan passionnés par la musique ancienne, et plus particulièrement la musique italienne du XVIIe siècle (Seicento). Dulcis Melodia a le souci constant de donner aux répertoires abordés toute leur saveur et leur authenticité, grâce notamment à l’usage d’instruments anciens, tout en faisant découvrir des œuvres méconnues. L’ensemble a ainsi peu à peu centré son travail sur les musiques italiennes et germaniques du baroque naissant et , à ce titre, est amené à se produire régulièrement lors de festivals comme les Rencontres Européennes du Roncier au Pays de Josselin (Morbihan), Cantica Sacra Rocamadour (Lot), le Festival International de Musique Baroque de Mulhouse ou l’Akademie für alte Musik im Saarland (Allemagne). Au programme :

Les harmonies d’une abbaye oubliée autour du fonds précieux du couvent d’Alspach

Petit (XVIIIe s.)

Cohelius (XVIIIe s.)

Neuman de Deux-Ponts

Clauseck Johann Ignaz

Campignioni

Fischer Johann Caspar Ferdinand La distribution : Sarah Gendrot-Kraus, soprano

Céline Jacob, violon baroque, flûte à bec

Ursula Garnier, violon baroque

Geneviève Sandrin, viole de gambe

