CONCERT DE L’ENSEMBLE DE VIOLONCELLES DU CIM/CRI Bar-le-Duc

2022-03-05 15:00:00 – 2022-03-05 16:30:00

Bar-le-Duc Meuse

Composé de dix élèves et de leur professeur, l’ensemble de violoncelles propose un programme se promenant au travers des époques et des styles.

Le programme présente des pièces orchestrales classiques extraites d’œuvres de Léo Delibes et Pietro Mascagni, une réinterprétation d’une chanson plus moderne de Damien Rice, ainsi que des pièces traditionnelles de Russie et des Amériques : un tango argentin, une berceuse cosaque et une chanson issue des communautés rasta. Les arrangements sont réalisés par Claire Moret.

L’ensemble vous invite à partager une heure de musique mise en valeur par une récitante qui vous plongera dans nos différents univers.

La sonorité chaude du violoncelle et ses multiples couleurs en ensemble permettent de transmettre des émotions riches et de toucher le public. Les musiciens ont à coeur de vous offrir un concert dans lequel chacun s’est investi et a mis son travail au profit du groupe et de l’expression de la musique.

