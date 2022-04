Concert de l’Ensemble de saxophones des Hauts de France à la Basilique de Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Concert de l’Ensemble de saxophones des Hauts de France à la Basilique de Saint-Quentin Saint-Quentin, 1 mai 2022, Saint-Quentin. Concert de l’Ensemble de saxophones des Hauts de France à la Basilique de Saint-Quentin Saint-Quentin

2022-05-01 18:00:00 – 2022-05-01 20:00:00

Saint-Quentin Aisne L’association Les Amis de la Basilique vous propose de découvrir l’Ensemble de saxophones des Hauts de France lors d’un concert unique le dimanche 1er mai à 18 heures.

Tarifs : 15 €

Réservation conseillée à la billetterie de l’Espace St-Jacques (0323623677). L’association Les Amis de la Basilique vous propose de découvrir l’Ensemble de saxophones des Hauts de France lors d’un concert unique le dimanche 1er mai à 18 heures.

Tarifs : 15 €

Réservation conseillée à la billetterie de l’Espace St-Jacques (0323623677). contact@amisbasiliquesaint-quentin.com https://lesamisdelabasiliquedesaintquentin.wordpress.com/ L’association Les Amis de la Basilique vous propose de découvrir l’Ensemble de saxophones des Hauts de France lors d’un concert unique le dimanche 1er mai à 18 heures.

Tarifs : 15 €

Réservation conseillée à la billetterie de l’Espace St-Jacques (0323623677). Amis basilique

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin Departement Aisne

Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/

Concert de l’Ensemble de saxophones des Hauts de France à la Basilique de Saint-Quentin Saint-Quentin 2022-05-01 was last modified: by Concert de l’Ensemble de saxophones des Hauts de France à la Basilique de Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin 1 mai 2022 Aisne Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne