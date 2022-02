CONCERT DE L’ENSEMBLE DE SAXOPHONE DU CONSERVATOIRE – ARTISTE INVITÉ ETIENNE BOUSSARD – ACCOMPAGNEMENT PIANO D’IRINA CHPRIKO Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

CONCERT DE L’ENSEMBLE DE SAXOPHONE DU CONSERVATOIRE – ARTISTE INVITÉ ETIENNE BOUSSARD – ACCOMPAGNEMENT PIANO D’IRINA CHPRIKO Le Mans, 5 mars 2022, Le Mans. CONCERT DE L’ENSEMBLE DE SAXOPHONE DU CONSERVATOIRE – ARTISTE INVITÉ ETIENNE BOUSSARD – ACCOMPAGNEMENT PIANO D’IRINA CHPRIKO Chapelle de l’Oratoire 1 Rue Montesquieu Le Mans

2022-03-05 16:00:00 – 2022-03-05 Chapelle de l’Oratoire 1 Rue Montesquieu

Le Mans Sarthe Concert de l’ensemble de saxophone du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Mans en compagnie de l’artiste invité Etienne Boussard et accompagné au piano par Irina Chpriko Entrée Gratuite Concert de l’ensemble de saxophone du Conservatoire – Artiste invité Etienne Boussard – Accompagnement piano d’Irina Chpriko +33 2 43 47 38 62 Concert de l’ensemble de saxophone du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Mans en compagnie de l’artiste invité Etienne Boussard et accompagné au piano par Irina Chpriko Entrée Gratuite Chapelle de l’Oratoire 1 Rue Montesquieu Le Mans

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Chapelle de l'Oratoire 1 Rue Montesquieu Ville Le Mans lieuville Chapelle de l'Oratoire 1 Rue Montesquieu Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

CONCERT DE L’ENSEMBLE DE SAXOPHONE DU CONSERVATOIRE – ARTISTE INVITÉ ETIENNE BOUSSARD – ACCOMPAGNEMENT PIANO D’IRINA CHPRIKO Le Mans 2022-03-05 was last modified: by CONCERT DE L’ENSEMBLE DE SAXOPHONE DU CONSERVATOIRE – ARTISTE INVITÉ ETIENNE BOUSSARD – ACCOMPAGNEMENT PIANO D’IRINA CHPRIKO Le Mans Le Mans 5 mars 2022 le mans sarthe

Le Mans Sarthe