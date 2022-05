Concert de l’Ensemble de percussions Ingwiller, 22 mai 2022, Ingwiller.

Concert de l’Ensemble de percussions Ingwiller

2022-05-22 – 2022-05-22

Ingwiller Bas-Rhin Ingwiller

EUR Dans le cadre du printemps de la création musicale, un concert de l’Ensemble intercommunal de percussions est donné à Ingwiller, avec Matthieu Binetruy (guitare). On ne présente plus l’Ensemble de percussions de Hanau–La Petite Pierre, dont les prestations enchantent le public depuis de nombreuses années. La formation réunit, sous la direction de Rémy Huck, une douzaine d’élèves avancés et d’anciens élèves de l’école intercommunale de musique. Le niveau technique de ces jeunes musiciens leur permet d’aborder tous les répertoires. nCette rencontre avec le guitariste Matthieu Binetruy sera l’occasion de revisiter de grands standards du rock et du jazz tels que Pink Floyd, Prince, Queen, ACDC, Take Five ! Ingwiller, Espace socioculturel n16h Entrée libre – plateau Contact : André Ackermann 06 47 95 80 17 ou a.ackermann@hanau-lapetitepierre.alsace

+33 7 76 78 21 33

