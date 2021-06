Concert de l’Ensemble de Bercé à Saint-Louis de Taussat Lanton, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Lanton.

Concert de l’Ensemble de Bercé à Saint-Louis de Taussat 2021-07-13 – 2021-07-13

Lanton Gironde Lanton

EUR l’Ensemble de Bercé », dont les membres fondateurs sont Caroline Delplancq, Nathalie Sigot, Catherine Prada et Céline Ziegler mais dont la dimension peut varier selon les projets musicaux. Il s’est donné pour mission de promouvoir une écoute vivante et imaginative de tout le répertoire classique, quelque soit les formations pour lesquelles il est originellement écrit.

Au programme : L’ensemble sera constitué d’une flûte et d’un trio à cordes et articulera son programme autour du quatuor avec flûte n°3 Op. 145 en la majeur de Ferdinand Ries et du trio pour cordes n°1 Op. 3 en mi bémol majeur de L. Van Beethoven. Je ne peux être plus précise quant au reste du programme, qui sera constitué de petites pièces dont certains arrangement de pièces pour piano de Stoyanov.

+33 6 03 50 86 49

OTI Coeur du Bassin

dernière mise à jour : 2021-06-17 par