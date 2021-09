Wattrelos Eglise Sainte-Thérèse de Wattrelos Nord, Wattrelos Concert de l’Ensemble corse MERIDIANU Eglise Sainte-Thérèse de Wattrelos Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Meridianu est un ensemble corse, issu de la Balagne, composé de 4 chanteurs et musiciens. Le choix du groupe est de transmettre au public toute la richesse du patrimoine culturel corse. Vivre intensément sa propre culture, la partager en allant à la rencontre des autres, échanger pour apprécier ce qui rapproche mais aussi percevoir les différences comme un enrichissement, telles sont les valeurs que le groupe a choisi de porter et d’offrir au public. Dimanche 12 décembre à 16H00. Église Sainte-Thérèse – Contour Ste Thérèse Tarifs : 9 / 6 / 3 €. Résa à l’Office de Tourisme dès le 8 septembre – 03.20. 75.85.86 – [[contact@wattrelos-tourisme.com](mailto:contact@wattrelos-tourisme.com)](mailto:contact@wattrelos-tourisme.com)

