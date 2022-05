Concert de l’ensemble Correspondances – Le Festival de Saintes Cathédrale Saint-Pierre Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Cathédrale Saint-Pierre, le dimanche 17 juillet à 20:00

Le maître de chapelle de Charles XI, Gustav Düben fait de sa cours un lieu de passages où l’on côtoie les meilleurs compositeurs, circulant entre l’Italie, l’Allemagne et la mer Baltique : Bach, Albrici, Tunder, Ritter, Peranda, Krieger, Pohle. J.C. Bach, Krieger, Ritter, Tunder Lucile Richardot, mezzo soprano Ensemble Correspondances Direction Sébastien Daucé

De 15 à 45 € selon placements

« GLORIA SVECIÆ Stockholm, 1680 » Cathédrale Saint-Pierre 2 place Saint-Pierre saintes 17100 Saintes

2022-07-17T20:00:00 2022-07-17T21:00:00

