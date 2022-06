Concert de l’Ensemble Colla Voce

2022-06-24 – 2022-06-24 L’ensemble vocal Colla Voce vous propose une soirée musicale « Souffles » Musique de chambre vocale à 1, 2 et 3 voix

Œuvres de Mozart, Mendelssohn, Brahms, Berlioz

Piano : Vincent de Murcia Colla Voce,

Dirigé par Christine Oehlkern, artiste lyrique et professeur de chant,

cet ensemble vocal, récemment domicilié à Barr, allie accessibilité et exigence. Composé de chanteurs amateurs passionnés qui se présentent en petit chœur ou en qualité de solistes, il propose un répertoire de musique de chambre vocale, accompagné au piano par Vincent de Murcia.

cet ensemble vocal, récemment domicilié à Barr, allie accessibilité et exigence. Composé de chanteurs amateurs passionnés qui se présentent en petit chœur ou en qualité de solistes, il propose un répertoire de musique de chambre vocale, accompagné au piano par Vincent de Murcia.

