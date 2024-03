CONCERT DE L’ENSEMBLE CLARIFONIA Salle des Fêtes Lys-Haut-Layon, dimanche 24 mars 2024.

L’ensemble de clarinette, « Clarifonia » du Conservatoire du Choletais, est composé de 7 clarinettistes, ados et adultes.

Ils seront dirigés par leur professeur, Stéphane LEFORT.

Pour son premier déplacement sur notre territoire, ils vont nous présenter un programme très varié.

En première partie quelques élèves des classes de flûte traversière, accordéon, clarinette et saxophone se produiront en solo, duo et trio. .

Salle des Fêtes 1 place de la mairie

Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire musiquavihiers@gmail.com

