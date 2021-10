Saint-Michel-de-Fronsac Saint-Michel-de-Fronsac Gironde, Saint-Michel-de-Fronsac Concert de l’Ensemble choral de Libourne Saint-Michel-de-Fronsac Saint-Michel-de-Fronsac Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Michel-de-Fronsac Gironde Saint-Michel-de-Fronsac EUR 0 10 L'ensemble choral de Libourne, sous la direction de Jean Goujon, vous proposera des mélodies populaires du monde ainsi qu'un registre classique (Rameau, Haendel, Hayn…). Le concert se clôturera as un pot de l'amitié à la salle des fêtes.

Catégories d'évènement: Gironde, Saint-Michel-de-Fronsac
Lieu Saint-Michel-de-Fronsac