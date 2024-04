Concert de l’ensemble BRIOVIÈRES Église Saint-Jacques Mouriès, dimanche 28 avril 2024.

Concert de l’ensemble BRIOVIÈRES Église Saint-Jacques Mouriès Bouches-du-Rhône

Venez profiter d’un concert de l’ensemble Briovères, Symphonie concertante pour flûte, hautbois, cor, basson et piano de Mozart avec la chorale les voix provençales de Tarascon donnée en l’Eglise Saint-Jacques, le dimanche 28 avril à 16h.

Programme du concert

Edvard GRIEG (1843-1907) Le Matin

Arrangement pour quatuor à vent Terry Kenny



Allegro pastorale



Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827) Thème et

variations sur La ci darem la mano, extrait de Don



Giovanni de Mozart



Arrangement pour flûte, hautbois et basson



André Frédéric ELER (1764-1821)

Quatuor Op.6/1 en FaM

Pour flûte, hautbois, cor et basson

Thème et variations, Adagio-Allegro



Gioacchino ROSSINI (1792-1868) Quatuor N°4



Pour quatuor à vent

Andante, Rondo



Dimitri CHOSTAKOVITCH (1966-1975)

Suite pour orchestre de jazz n°2



Seconde valse



Arrangement pour quatuor à vent



Allegro moderato .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 16:00:00

fin : 2024-04-28

Église Saint-Jacques 1 rue du Temple

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur dominique.martinlonguet@neuf.fr

