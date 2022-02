concert de l’ensemble baroque « La Messinoise Châteaulin, 17 juillet 2022, Châteaulin.

L’ensemble « La Messinoise » est composé de trois musiciens de grand talent, Jean-François Alizon, flûte, Chantal Baeumler, viole de gambe, et Bruno Soucaille, clavecin.

La flûte traversière en bois associe sa sonorité ronde et chaleureuse au timbre argenté de la viole de gambe et le clavecin lie les deux instruments, avec beaucoup de charme et de souplesse.

Dimanche 17 juillet à 18 h 30 à l’église Notre Dame.

Entrée gratuite.

+33 2 98 86 10 05

