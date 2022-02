Concert de l’Ensemble Baroque de Toulouse Salviac Salviac Catégories d’évènement: Lot

Salviac

Programme :

– Cantate BWV51 de Bach

– Concerto pour trompette de Torelli

– Cantate BWV82a de Bach

L'association Animation et Culture vous propose un concert de clôture de la saison 2022 intitulé "Exaltez Bach !" avec l'Ensemble Baroque de Toulouse, sous la direction de Michel Brun.

Programme :

– Cantate BWV51 de Bach

– Concerto pour trompette de Torelli

– Cantate BWV82a de Bach

– Double concerto de Telemann pour flûte à bec et traverso

– Cantate BWV51 de Bach

– Concerto pour trompette de Torelli

– Cantate BWV82a de Bach

– Double concerto de Telemann pour flûte à bec et traverso ©Ensemble Baroque de Toulouse

