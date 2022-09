Concert de l’ensemble ‚Äùà-Muses-Voix‚Äù Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Wingen-sur-Moder L’ensemble vocal féminin ‚Äùà-Muses-Voix‚Äù, de l’Ecole intercommunale de musique de Hanau-La Petite Pierre, donne un concert ‚ÄúPromenades‚Äù dimanche 2 octobre à 17h à la salle de spectacle du collêge de Wingen-sur-Moder. L’Ensemble sera accompagné par Nathalie Hubert au piano et Guy Drommer à la clarinette.

Le thême proposé est la France : ses grands compositeurs, ses régions et ses chants populaires. Entrée libre ‚Äì plateau

