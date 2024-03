Concert de l’ensemble Antiphona Salviac, dimanche 25 août 2024.

L’association Animation et Culture vous propose un concert de clôture de la saison 2024 en compagnie de l’ensemble Antiphona, ensemble vocal et instrumental, sous la direction de Rolandas Muleika.

Antiphona chante les troubadours !

Un programme qui illustre parfaitement cette dimension intemporelle caractérisant, par-delà les siècles et les styles, la musique des compositeurs languedociens, singulier concentré de verve populaire et de profondeur méditative où peut se distinguer l’âme délicate de notre terroir.

Il est construit autour de la pièce éponyme, Canso , spécialement écrite pour l’ensemble Antiphona par le jeune compositeur toulousain Christopher Gibert. Elle est composée sur les textes des célèbres troubadours Raimon de Miraval et Marcabru.

L’hymne martial des pèlerins de Compostelle, Dum pater Familias, charrie ce brillant syncrétisme sur les routes d’Europe dès le haut Moyen Age. Dans le même temps, les vers élégiaques de la trobairitz Beatriz, comtesse de Die, dévoilent, sous des dehors plus intimistes, une identité culturelle à nulle autre pareille, tour à tour truculente et austère (A chantar), dont l’imprégnation se fait sentir jusque dans le répertoire liturgique du siècle suivant (Exultantes in partu virginis). Cette spécificité occitane perdure à travers les formes plus sophistiquées des XVII et XVIIIè siècles. 1616 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-25 20:30:00

fin : 2024-08-25

Eglise St Jacques le Majeur

Salviac 46340 Lot Occitanie animationculturesalviac@gmail.com

