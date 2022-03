CONCERT DE L’ENSEMBLE AD LIBITUM Forbach, 24 avril 2022, Forbach.

Les Amis des Orgues de Forbach organisent un concert le dimanche 24 avril 2022 à 16h en l’église protestante de Forbach.

L’Ensemble Ad Libitum du Luxembourg sera composé d’instruments anciens (flûtes, violes et violone, douçaine…) et d’une soprano. Il proposera des musiques de la Renaissance et de l’époque médiévale. Ce répertoire couvre la période du 13ème au 16ème siècle : Madrigaux italiens, chants mariaux et de pèlerinage et musique instrumentale virtuose. Un programme tout à fait original et à découvrir.

Protocole sanitaire en vigueur. Durée : 70 minutes. Entrée libre, plateau.

http://www.amofor.fr/

