CONCERT DE L'ENSEMBLE À VENTS ET DE L'ORCHESTRE À CORDES DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE
Chapelle de l'Oratoire 1 Rue Montesquieu Le Mans

2022-04-26

Le Mans Sarthe L’ensemble à Vents et l’Orchestre à Cordes des élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Mans propose un concert autour des œuvres de trois grands artistes : Charles Gounod, Modeste Moussorgki et Scott Joplin.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Chapelle de l'Oratoire 1 Rue Montesquieu Le Mans

