Sane-et-Loire Sancé 0 0 EUR Présentation de Mandolinissimo, ensemble à plectres inter-régional.

Mandolinissimo rassemble mandolinistes, mandolistes, guitaristes et contrebassistes, qu’ils soient amateurs, étudiants ou professionnels autour d’un projet musical commun.

Des musiciens issus de toute la France se réunissent sous la baguette de Natalia Korsak, à raison de trois week-ends annuels dans diverses villes d’Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, pour des temps de répétition et de concert. mandolinissimo@gmail.com https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=mandolinissimo Salle des Fêtes 3 Rue du Bourg Sancé

