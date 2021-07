Chantrans Chantrans Chantrans, Doubs Concert de l’EMIPO Chantrans Chantrans Catégories d’évènement: Chantrans

Doubs

Concert de l’EMIPO Chantrans, 28 août 2021-28 août 2021, Chantrans. Concert de l’EMIPO 2021-08-28 – 2021-08-28

Chantrans Doubs Chantrans La ville de Chantrans accueillera l’EMIPO pour un concert sur le site du lavoir mairie.chantrans@wanadoo.fr La ville de Chantrans accueillera l’EMIPO pour un concert sur le site du lavoir dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Chantrans, Doubs Étiquettes évènement : Autres Lieu Chantrans Adresse Ville Chantrans lieuville 47.04484#6.14902