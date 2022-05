Concert de l’EIMSET EIMSET – Ecole Intercommunale de Musique du Sud-Est Toulousain Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

EIMSET – Ecole Intercommunale de Musique du Sud-Est Toulousain, le samedi 25 juin à 11:00

La classe de clarinette de l’EIMSET aura plaisir à vous présenter cet instrument au répertoire riche et varié.

Entrée libre

ENSEMBLES DE CLARINETTES et autres surprises…. EIMSET – Ecole Intercommunale de Musique du Sud-Est Toulousain 20 Rue Tournamille, Labège

2022-06-25T11:00:00 2022-06-25T12:00:00

