Concert « De l’église au salon »

Haute-Vienne Augne Haute-Vienne Augne Rdv à 20h30, en l’église d’Augne. Tarif : libre. Rens: 05 55 69 27 81 Concert de musique baroque et mélodies françaises en l’église d’Augne, connue pour être la plus petite église de la Haute-Vienne. 3 musiciens vous transporteront : Jean-Christophe Chaumeny contre-ténor, Olivier Gleizer au piano et Jérôme Fletcher à la guitare. Prix libre. Augne Augne

dernière mise à jour : 2022-10-03 par OT d’ Eymoutiers

