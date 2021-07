Arcueil La Mine Ressourcerie Arcueil, Val-de-Marne Concert de l’EDIM La Mine Ressourcerie Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Concert de l’EDIM La Mine Ressourcerie, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Arcueil. Concert de l’EDIM

La Mine Ressourcerie, le samedi 10 juillet à 19:30

Concert de l’EDIM, —————— ### samedi 10 juillet, 19h30 – 22h : Venez écouter des musiciens de talent issus des formations adultes de l’EDIM. Au programme : Voix, Corps, Impro, Chorale La Voix est Libre, Orchestre RnB Les Citrons, Rock Division.

Gratuit

Proposé par la mine La Mine Ressourcerie 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Arcueil Val-de-Marne

2021-07-10T19:30:00 2021-07-10T22:00:00

