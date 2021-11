Descartes Descartes Descartes, Indre-et-Loire Concert de l’Ecole municipale de musique Descartes Descartes Catégories d’évènement: Descartes

Indre-et-Loire

Concert de l’Ecole municipale de musique Descartes, 18 décembre 2021, Descartes. Concert de l’Ecole municipale de musique Descartes

2021-12-18 20:30:00 – 2021-12-18

Descartes Indre-et-Loire Descartes Présence de l’ Orchestre junior, Chorale Descartimento et Orchestre d’Harmonie à la salle des fêtes. Présence de l’ Orchestre junior, Chorale Descartimento et Orchestre d’Harmonie. https://www.ville-descartes.fr/ Présence de l’ Orchestre junior, Chorale Descartimento et Orchestre d’Harmonie à la salle des fêtes. Office de tourisme Loches TCL

Descartes

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Descartes, Indre-et-Loire Autres Lieu Descartes Adresse Ville Descartes lieuville Descartes