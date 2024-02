Concert de l’Ecole des Arts Leyritz-Moncassin, samedi 17 février 2024.

Concert de l’Ecole des Arts Leyritz-Moncassin Lot-et-Garonne

1° partie sous la direction de Béatrice BOUGES & de Katia LIPATOOF, se produira l’orchestre à vents des « Poly’son » regroupant les élèves du 1° et 2° cycle.

2° partie l’orchestre jazz interprètera un répertoire des années 50. Ce combo est constitué d’élèves adultes et adolescents.

Tombola vent

1° partie sous la direction de Béatrice BOUGES & de Katia LIPATOOF, se produira l’orchestre à vents des « Poly’son » regroupant les élèves du 1° et 2° cycle.

2° partie l’orchestre jazz interprètera un répertoire des années 50. Ce combo est constitué d’élèves adultes et adolescents.

Tombola vente de billets et tirage au sort le jour du concert.

L’entrée se fera « au chapeau » afin de permettre à toutes & tous de participer et ainsi recueillir des fonds pour la rénovation de l’église e la sauvegarde de son site. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 15:00:00

fin : 2024-02-17 17:00:00

Église Saint Pierre

Leyritz-Moncassin 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert de l’Ecole des Arts Leyritz-Moncassin a été mis à jour le 2024-02-12 par OT Coteaux et Landes de Gascogne