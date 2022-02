Concert de l’école de musique – Lundi 14 février Espace Jack Roubin Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Haute-Garonne

Concert de l’école de musique – Lundi 14 février Espace Jack Roubin, 14 février 2022, Fenouillet. Concert de l’école de musique – Lundi 14 février

Espace Jack Roubin, le lundi 14 février à 19:00

Rendez-vous pour un nouveau concert avec les classes de piano, batterie, violon, saxophone et orchestre adultes pour un programme original, riche dans sa diversité. _Pass vaccinal et port du masque_

Renseignements

De la musique classique jusqu’au jazz ou à la pop, il y en aura pour tous les goûts ! Espace Jack Roubin place Alexandre Olives, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-14T19:00:00 2022-02-14T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fenouillet, Haute-Garonne Autres Lieu Espace Jack Roubin Adresse place Alexandre Olives, 31150 Fenouillet Ville Fenouillet lieuville Espace Jack Roubin Fenouillet Departement Haute-Garonne

Espace Jack Roubin Fenouillet Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fenouillet/

Concert de l’école de musique – Lundi 14 février Espace Jack Roubin 2022-02-14 was last modified: by Concert de l’école de musique – Lundi 14 février Espace Jack Roubin Espace Jack Roubin 14 février 2022 Espace Jack Roubin Fenouillet Fenouillet

Fenouillet Haute-Garonne