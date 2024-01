CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE L’INCONNUE Talence, vendredi 29 mars 2024.

CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE Venez applaudir les élèves de l’école de musique pour leur premier live de l’année Vendredi 29 mars, 20h00 L’INCONNUE gratuit

Début : 2024-03-29T20:00:00+01:00 – 2024-03-29T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-29T20:00:00+01:00 – 2024-03-29T22:30:00+01:00

Rejoignez-nous pour profiter d’une soirée en compagnie de nos élèves de l’école de musique, pour leur premier live de l’année !

L'INCONNUE 181 RUE FRANÇOIS BOUCHER 33400 TALENCE Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine

