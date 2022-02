Concert de l’école de musique Lamaryléne Maillane, 3 avril 2022, Maillane.

Concert de l’école de musique Lamaryléne Route de Saint Rémy Centre Frédéric Mistral Maillane

2022-04-03 16:00:00 16:00:00 – 2022-04-03 Route de Saint Rémy Centre Frédéric Mistral

Maillane Bouches-du-Rhône Maillane

L’école de musique Lamaryléne organise un concert avec 4 chorales :

la Cascaïdo de l’Isle sur la Sorgue, la chorale de Rognonas sous la direction de Magali Hartvick, la chorale Amista de Sorgues et la chorale Aria Volubilis de Montfavet.

Sous la direction de Théo Pastor et Magali Hartvik.



L’école de musique vous livrera son plus beau répertoire.

Concert de l’école de musique Lamaryléne.

bandura.musiquedumonde@gmail.com +33 6 98 98 90 03

