Concert de l’école de musique La Ritournelle à Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: 02100

Saint-Quentin

Concert de l’école de musique La Ritournelle à Saint-Quentin Saint-Quentin, 17 juin 2022, Saint-Quentin. Concert de l’école de musique La Ritournelle à Saint-Quentin Saint-Quentin

2022-06-17 – 2022-06-17

Saint-Quentin 02100 15 15 L’école de musique La Ritournelle est très heureuse de vous annoncer que son prochain spectacle aura lieu le vendredi 17 juin à 20h30 au théâtre jean Vilar à Saint-Quentin. Piano, guitare, accordéon et chant-théâtre…

Enfants, pré-ados, ados, adultes…

Ce sera encore une belle fête!! Tarif unique de 15€

Billetterie l’Espace St-Jacques (14 rue de la sellerie) pu sur l’application Sceniq. L’école de musique La Ritournelle est très heureuse de vous annoncer que son prochain spectacle aura lieu le vendredi 17 juin à 20h30 au théâtre jean Vilar à Saint-Quentin. Piano, guitare, accordéon et chant-théâtre…

Enfants, pré-ados, ados, adultes…

Ce sera encore une belle fête!! Tarif unique de 15€

Billetterie l’Espace St-Jacques (14 rue de la sellerie) pu sur l’application Sceniq. +33 6 23 62 77 35 L’école de musique La Ritournelle est très heureuse de vous annoncer que son prochain spectacle aura lieu le vendredi 17 juin à 20h30 au théâtre jean Vilar à Saint-Quentin. Piano, guitare, accordéon et chant-théâtre…

Enfants, pré-ados, ados, adultes…

Ce sera encore une belle fête!! Tarif unique de 15€

Billetterie l’Espace St-Jacques (14 rue de la sellerie) pu sur l’application Sceniq. Pixabay

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 02100, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin Departement 02100

Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/

Concert de l’école de musique La Ritournelle à Saint-Quentin Saint-Quentin 2022-06-17 was last modified: by Concert de l’école de musique La Ritournelle à Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin 17 juin 2022 02100 Saint-Quentin

Saint-Quentin 02100