Concert de l’école de musique Grand Orb en soutien à l’association SOS MEDITERRANEE

Samedi 12 février de 17h à 18h au Cinéma Jean-Claude Carrière

Gratuit

Les enfants de l’école de musique Grand Orb se mobilisent pour éveiller les consciences sur la situation des hommes, femmes et enfants qui, au péril de leur vie, traversent la Méditerranée sur des bateaux de fortune pour fuir la guerre. Pour sensibiliser à cette tragédie, avec leurs professeurs, ils organisent le samedi 12 février à 17h, un concert gratuit accueilli par le cinéma de Bédarieux.

Un quart de ces naufragés sont des mineurs et c’est aussi ce qui a motivé l’engagement des élèves. Joëlle Boussagol, directrice de l’école de musique, explique : «Nous sommes nombreux à être indignés par ces dramatiques naufrages qui se déroulent en Méditerranée. Les enfants sont d’autant plus touchés. Ils ne comprennent pas comment on peut laisser mourir des personnes en détresse. Lorsque je leur ai proposé d’agir en organisant un évènement, ils ont répondu présent. Nous avons donc imaginé ce concert avec la volonté profonde d’éveiller les consciences et de soutenir une association qui agit pour sauver des vies ».

La musique et la jeunesse seront ici un magnifique vecteur de solidarité qui va permettre de soutenir une association en lui offrant la possibilité de se faire connaitre et de présenter son travail.

L’association choisie c’est SOS MEDITERRANEE. Avec ses deux navires, elle a déjà porté assistance à 34 631 hommes, femmes et enfants en périls. «La plupart de ces naufragés fuient la guerre et les violences en Libye. Un quart d’entre eux sont mineurs » précise Agnès Defrance, référente de l’antenne Hérault et administratrice de l’association, qui salue l’engagement des enfants de l’école de musique : «Je remercie l’école de musique et la communauté de communes qui soutiennent notre association. Les enfants et professeurs vont donner de leur temps pour organiser ce concert, c’est magnifique et très important car nous avons besoin de solidarité pour poursuivre notre mission ».

Organisé par la communauté de communes Grand Orb, ce concert sera gratuit et ouvert à tous. Il offrira une heure de musique dans tous les registres, du classique à la musique actuelle, ainsi qu’une projection de photos des enfants musiciens mêlée de photos de SOS MEDITERRANEE témoignant de son action. A l’issue du concert, les participants pourront s’ils le souhaitent faire un don à l’association.

Nombre de citoyens du territoire se retrouveront dans cette cause, et la jeunesse humaniste et mélomane de Grand Orb les attend nombreux pour partager ce moment le samedi 12 février à 17h au cinéma Jean-Claude Carrière à Bédarieux.

