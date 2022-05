Concert de l’école de musique de Thierry Spazzi Juniville Juniville Catégorie d’évènement: Juniville

Concert de l'école de musique de Thierry Spazzi 1 rue du Pont Paquis Juniville
2022-07-16

2022-07-16 – 2022-07-16

1 rue du Pont Paquis Juniville Ardennes Juniville Pour la douzième année, l’école de musique de Thierry Spazzi s’installe chez Paul Verlaine autour d’une passion commune : LA MUSIQUE ! Après toutes les surprises que ces musiciens de tous âges nous ont réservées au fil des années, que vont-ils encore pouvoir inventer pour nous émerveiller? Repas uniquement sur réservation musee.verlaine@wanadoo.fr +33 9 61 25 97 33 http://www.musee-verlaine.fr/ 1 rue du Pont Paquis Juniville

