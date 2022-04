Concert de l’école de musique de Guer Carentoir Carentoir Catégories d’évènement: Carentoir

Morbihan

Concert de l’école de musique de Guer Carentoir, 2 juillet 2022, Carentoir. Concert de l’école de musique de Guer Rue du presbytère Eglise Saint-Marcoul Carentoir

2022-07-02 – 2022-07-02 Rue du presbytère Eglise Saint-Marcoul

Carentoir Morbihan Carentoir Les élèves de l’école de musique de Guer vous invitent à leur concert de fin d’année à l’église de Carentoir. Au programme : orchestre à cordes, choeur, ensemble de guitarre et musique de chambre.

A 18h à l’église Saint-Marcoul de Carentoir.

Entrée libre. Rue du presbytère Eglise Saint-Marcoul Carentoir

