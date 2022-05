Concert de l’école de musique à CASTILLON LA BATAILLE

Concert de l’école de musique à CASTILLON LA BATAILLE, 21 mai 2022, . Concert de l’école de musique à CASTILLON LA BATAILLE

2022-05-21 18:00:00 – 2022-05-21 Concert annuel de la BAM école de musique à Castillon la Bataille au centre culturel à 18h nEntrée gratuite – Petite restauration sur place. nInfos : labam.professeurs@gmail.com Concert annuel de la BAM école de musique à Castillon la Bataille au centre culturel à 18h nEntrée gratuite – Petite restauration sur place. nInfos : labam.professeurs@gmail.com Concert annuel de la BAM école de musique à Castillon la Bataille au centre culturel à 18h nEntrée gratuite – Petite restauration sur place. nInfos : labam.professeurs@gmail.com asso labam dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville