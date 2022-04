Concert de l’Echo des Trois Châteaux Eguisheim Eguisheim Catégories d’évènement: Eguisheim

Haut-Rhin

Concert de l'Echo des Trois Châteaux Eguisheim, 7 mai 2022, Eguisheim.

2022-05-07 20:00:00 – 2022-05-07 21:00:00

Eguisheim Haut-Rhin Les voix du chœur d’hommes l’Echo des Trois Châteaux s’unissent pour vous proposer un magnifique concert au profit de la Chapelle Herzog. Vibrez au son des voix puissantes du choeur d’hommes pour un concert au profit de la chapelle Herzog. Les voix du chœur d’hommes l’Echo des Trois Châteaux s’unissent pour vous proposer un magnifique concert au profit de la Chapelle Herzog. Eguisheim

