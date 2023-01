Concert de Le Bex’tet – ‘Round Rock La Ciotat, 21 janvier 2023, La Ciotat .

Concert de Le Bex’tet – ‘Round Rock

2023-01-21 21:30:00 – 2023-01-21

On ajoute une énergie peu commune et une intelligence musicale affutée et vous avez la recette d’une soirée haute en couleurs.

Auteur d’une douzaine d’albums en tant que leader et d’une dizaine d’autres comme coleader, le musicien de jazz Emmanuel Bex a été récompensé du Prix Django Reinhardt en 1995 et a obtenu les Victoires du Jazz en 2002 avec son trio BFG.

Le récent succès médiatique du disque La Belle Vie du groupe Bex-Catherine-Romano nous rappelait à quel point Emmanuel Bex est un musicien majeur de la scène française, et le maître incontesté de l’orgue hammond, qu’il n’a de cesse de dépoussiérer depuis le début des années 1980. Pour fêter ses 60 ans, il nous offre un nouveau Bex’tet, cette fois en trio, entouré de deux jeunes musiciens. Du blues, du blues,.. du groove, de la mélodie et beaucoup de fantaisie !

Emmanuel Bex est un artiste engagé, soucieux de transmettre des valeurs qu’il juge indissociables du jazz (le partage, la démocratie, l’ouverture, le vivre ensemble..). Ses évolutions constantes et son appétit insatiable de nouveautés font de lui un musicien en constante fusion, au tempérament volcanique et aux idées foisonnantes, capable de s’adapter à tous les univers musicaux en imprimant de sa personnalité unique la moindre de ses interventions.



Emmanuel Bex (orgue Hammond, keytar, accordéon)

Antonin Fresson (guitares électriques et acoustiques)

Tristan Bex (batterie, cajon).



Buvette du Club Convergences avec une sélection de bières artisanales et locales et Flechtanque.

Emmanuel Bex, ce maître de l’orgue Hammond navigue depuis longtemps entre Eddie Louiss et Larry Young en ayant pour philosophie principale le refus du confort et des conventions et pour pratique courante l’art du plongeon sans calcul.

