Kiosque du Domaine national de Saint-Germain-en-Laye, le samedi 17 juillet à 17:00

Après une résidence de 5 jours à La CLEF en avril dernier, les 8 membres de **Lazcar Volcano** reviennent pour se produire en plein air dans le cadre de **l’Eté Culturel** à Saint-Germain-en-Laye. Rejoignez-les au **Kiosque à musique**, dans les jardins du Domaine National de St-Germain. Cette fanfare tout terrain (sousaphone, trombone, saxophones, trompette, percussions, guitare…), tantôt brass band de la Nouvelle Orléans jouant de la zamba, tantôt backing band de rappeur ou encore groupe d’afrobeat, est prête à tout pour vous faire danser sur les **rythmes du monde** ! [www.facebook.com/lazcarvolcano](http://www.facebook.com/lazcarvolcano)

2021-07-17T17:00:00 2021-07-17T19:00:00

