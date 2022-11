Concert de l’Avent Sundhouse Sundhouse Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Concert de l’Avent Sundhouse, 4 décembre 2022, Sundhouse. Concert de l’Avent

Bas-Rhin Sundhouse Répertoire de musique de Noël, rappelant aux anciens des airs qu’ils fredonnaient autrefois. Une agréable soirée de musique en perspective. Répertoire de Noël donné par la musique harmonie +33 6 07 53 23 68 Sundhouse

