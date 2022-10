Concert de l’Avent Sondernach Sondernach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Sondernach Les Noëls traditionnels d’Europe par le Trio IrinKa. Trio IrinKa (Irina LOSSEVA, Irina DIEBOLD, Jean-Martin MEYER) Orgue : Samuel WERNAIN Le Trio IrinKa se produit en Alsace, en France, en Europe depuis de nombreuses années. Basé en Alsace, le trio est composé de deux musiciens de la Vallée de Munster : Irina Losseva (chant, domra, guitare) et l’incontournable virtuose de l’accordéon, Jean Martin Meyer de Munster. La troisième musicienne, Irina Diebold, vient de Strasbourg et joue également de la domra, instrument russe traditionnel. Les deux Irina sont originaires de Sibérie. Ce concert est un voyage à travers l’Europe avec des chants traditionnels de Noël en plus de 7 langues, ainsi que des chants ukrainiens et russes.

Chaleureusement accueilli par le public, le Trio IrinKa partage avec Joie et Générosité une musique qui vient du Coeur ! Au programme également, quelques pièces de Noël interprétées à l’orgue par Samuel Wernain. Ce spectacle est participatif ! Partageons ensemble un beau moment convivial dans la Magie de Noël ! Concert de l’Avent du Trio IrinKa. +33 3 89 77 63 64 Sondernach

