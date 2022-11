Concert de l’Avent Saint-Amarin, 3 décembre 2022, Saint-Amarin.

Concert de l’Avent

Saint-Amarin Haut-Rhin

2022-12-03 – 2022-12-03

La musique municipale de Saint-Amarin inaugure les festivités de Noël avec son traditionnel concert de l’Avent, accompagnée par la Chorale Echo de la Vallée. Chants et musiques alterneront dans un programme composé de mélodies à la fois classiques et populaires. Vin chaud et bredalas offerts en fin de concert.

+33 3 89 82 62 05

