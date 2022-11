Concert de l’Avent Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster

Concert de l'Avent Munster, 11 décembre 2022, Munster.

place du Marché Munster Haut-Rhin

2022-12-11 17:00:00 – 2022-12-11 18:00:00

Concert de musique classique et Noël avec les orchestres d'accordéon réunis de Munster, Kaysersberg et St Croix en Plaine.

