Concert de l’avent Lion-sur-Mer, 12 décembre 2021, Lion-sur-Mer.

Concert de l’avent Pl. des Victimes du 2 Juillet 1944 Eglise Saint-Pierre de Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer

2021-12-12 16:30:00 16:30:00 – 2021-12-12 Pl. des Victimes du 2 Juillet 1944 Eglise Saint-Pierre de Lion-sur-Mer

Lion-sur-Mer Calvados

Par l’ensemble de cuivres et instruments historiques, Nulla Dies Siné Musica (Pas un jour sans musique) avec Amélie Pialoux, Guy Estimbre et Antoine Bonardot (orgue).

Un moment de fête et de partage mêlant chefs-d’œuvre classiques parmi les plus festifs et une sélection des plus beaux chants de Noël.

Après avoir effectué quelques arrangements des Christmas Carols les plus joyeux et leurs grelots tintinnabulants, l’ensemble NDSM vous propose un programme éclectique et inventif, tout à son image : des airs traditionnels de Noël jusqu’à des mélodies modernes voire « jazzy », pour un moment de partage, d’émotion et de fête.

De quoi vous ravir et réchauffer les cœurs en musique ! Cap donc sur la planète féérique de Noël !

Par l’association Musique en écrin.

musiqueenecrin@gmail.com +33 6 31 25 94 71 https://www.nulladiessinemusica.com/

