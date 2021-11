Concert de l’avent Lion-sur-Mer, 28 novembre 2021, Lion-sur-Mer.

Concert de l'avent

2021-11-28

Lion-sur-Mer 14780

Pour sa reprise de programmation musicale, « Le Chœur de Chambre de la Baronnie » a choisi de vous faire partager quelques célèbres standards de jazz, de Chet Baker à Richard

Rodgers (My Funny Valentine, My Favorite Things…). Il vous fera également découvrir quelques mélodies jazzy plus récentes (Joan Szymko, Ysaye M. Barnwell…).

Trois jeunes et talentueux musiciens normands accompagneront cette nouvelle aventure musicale, Pierre-Louis Le Roux au piano, Olivier Chourot à la contrebasse et Florian Daix à la trompette, sous la baguette magique de Méri Mouradian.

Participation libre.

choeurdelabaronnie@gmail.com

