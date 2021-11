Concert de l’Avent – Les Voix de Soie Genouilly, 5 décembre 2021, Genouilly.

Concert de l’Avent – Les Voix de Soie La Maison du Terroir 3 Rue des Lapins Genouilly

2021-12-05 – 2021-12-05 La Maison du Terroir 3 Rue des Lapins

Genouilly Saône-et-Loire Genouilly

Fondé en 2016, le chœur mixte Les Voix de Soie réunit une trentaine de choristes amateurs de haut niveau. Leurs routes convergent une fois par mois à Lyon, au Centre de la Voix, où ils répètent sous la direction conviviale et exigeante d’Emmanuel Robin qui explore toutes les ressources offertes par ce groupe en termes de formations : double chœur, solo, duo, etc. et conduit également un travail délicat et passionné sur la qualité des timbres et leur diversité.

Les Voix de Soie explorent des programmes thématiques mêlant répertoire de différentes époques et créations, s’accompagnant du piano ou de l’orgue comme des percussions. Ainsi son programme Vêpres enchevêtrait Rachmaninov et Monteverdi, Magnificat mettait en écho celui de Bach et des créations. Un autre programme est en cours de construction sur La chute de l’Ange.

Cette année de reprise, l’ensemble vous propose une soirée autour des mélodies françaises (Gabriel Fauré, Maurice Ravel, Renaldo Hahn…) sur des arrangements pour chœur d’Emmanuel Robin, ainsi que quelques Noëls dans cette période de fin d’année.

L’ensemble Les Voix de Soie est engagé, via l’action de chacun de ses membres, dans la démarche de partage de l’association AppriVOIXser qui œuvre à travers ses artistes passionnés à permettre à un public qui accède difficilement à la musique de voir celle-ci venir à lui.

Emmanuel Robin

Chanteur, pianiste, compositeur, chef de chœur, poète, Emmanuel Robin s’est formé au conservatoire de région de Lyon, puis aux Conservatoires Nationaux Supérieurs de Paris et Lyon.

Titulaire des plus hautes récompenses musicales (1er Prix d’analyse au CNSMD de Paris, DNESM de direction de chœurs au CNSMD de Lyon) et pédagogiques (DE de Formation Musicale, CA de Culture Musicale, CA de Direction d’Ensembles Vocaux) il consacre en grande partie le début de sa carrière de chanteur et de chef à la musique contemporaine, puis créé les classes de direction de chœurs de Besançon et Bourgoin-Jallieu.

Ses recherches personnelles sur le corps sonore l’amènent à travailler avec chanteurs et instrumentistes, mais aussi comédiens et danseurs, thérapeutes et enseignants.

Il est aujourd’hui professeur de chant choral et direction de chœurs au Conservatoire National Supérieur de Lyon, et professeur de voix à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT). Il s’occupe également du travail vocal de nombreux artistes (comédiens, chanteurs, danseurs…) au sein de troupes, d’écoles, compagnies ou à titre individuel (TNP de Villeurbanne, Arts en Scène, Compagnie Maguy Marin…)

Il intervient régulièrement comme formateur en voix et direction de chœurs, ainsi que chef invité auprès de chœurs ou de rassemblements de chœurs (Choralies de Vaison-la-Romaine, Rencontres Chorales du Nord-Isère, grands projets régionaux ou nationaux…)

Après avoir longtemps dirigé un chœur de femmes (Alauda) et un chœur d’hommes (Lugdun’Hommes), Emmanuel Robin a créé en 2017 Les Voix de Soie. Depuis 2008, il intensifie son travail de compositeur, avec de nombreuses commandes : Magnificat, Trois aventures de Renart (2008), A la source, Ariane (2009), Rêves, Le cantique de Zacharie, Ave Maria (2010), Petit bestiaire de pierre (2011), Complainte des fileuses de soie, Noëls bressans (2012), Miserere (2013), Voyages (2015), d’autres partitions en cours et de nombreux arrangements.

Il entretient une collaboration étroite avec son frère François, peintre, à travers des créations jumelées de poésie et peinture. La Nuit des Temps, Ariane (éditions du Pré-Battoir)

Hsin-I Huang

Hsin-I débute l’étude du piano et violon à Taïwan à 5 ans. Elle obtient le diplôme de l’Académie nationale des arts de Taiwan, département de musique maitrise de piano, elle se perfectionne au Conservatoire Supérieur de Musique de Lyon dans la classe d’accompagnement de Susy Bossard et obtient le diplôme national d’études musicales et d’accompagnement.

Pendant ses études elle accompagnait régulièrement les concours d’orchestres et les auditions à l’opéra de Lyon. Depuis la fin de ses études elle a travaillé comme chef de chant à l’atelier lyrique de l’opéra de Lyon, elle accompagne de nombreux concours internationaux et participe à des tournées de récitals en France et en Asie.

Depuis 1995, Hsin-I est pianiste accompagnatrice au Conservatoire Supérieur de Musique et Danse de Lyon.

info@musicales-cote-chalonnaise.fr https://www.helloasso.com/associations/autour-de-buxy-en-fete/evenements/concert-de-l-avent-choeur-les-voix-de-soie

